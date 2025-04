Páscoa inspira mostra no D&D Shopping

A Páscoa chega ao D&D Shopping com a mostra "Páscoa em Família", um evento que promete envolver visitantes de todas as idades em um universo de cores, tradição e criatividade. Até o dia 20 de abril, os corredores do shopping se transformaram em verdadeiros cenários pascais, repletos de guirlandas decorativas e instalações temáticas assinadas por um time de renomados profissionais.

Boutique Arquitetura Imagem: Fabio Zanzeri/Divulgação

Quem passar por lá vai conferir variadas interpretações do tema, unindo sofisticação e ludicidade para criar uma experiência imersiva para os visitantes. Alguns profissionais recriaram cenas emblemáticas vividas na Páscoa, resgatando memórias afetivas e momentos especiais dessa celebração. O destaque fica por conta do Espaço Kids, da chegada do coelho e do encontro familiar.