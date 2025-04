A importância da estratégia na venda de shows

No entanto, nada disso se concretiza sem coragem e disposição para aprender. Em uma aula recente de um curso voltado para artistas e profissionais da música, discutiu-se exatamente isso: a importância do movimento como primeiro passo. Um exemplo citado foi o de uma aluna com receio de visitar prefeituras para oferecer shows. Apesar de já ter conquistado algumas oportunidades, o medo de se expor ainda era presente. A resposta foi clara: vergonha é ficar parado. O movimento vem antes do resultado, sem ação, não há venda.

Muitos acreditam que o sucesso de certos artistas aconteceu "do nada", mas desconhecem o esforço envolvido. Processos longos, noites sem dormir, planejamento e, principalmente, coragem, são ingredientes fundamentais.

Outro ponto abordado foi a crença de que é preciso, necessariamente, lançar uma música inédita para vender shows. Isso não é uma regra. O essencial é gerar interesse e engajamento com o público. Há diversos casos de artistas que viralizaram na internet com conteúdos variados antes mesmo de lançarem canções próprias e só depois disso passaram a vender apresentações.

Também se desmistificou a ideia de que todas as oportunidades no setor público exigem pagamentos indevidos. Há muitas prefeituras comprometidas com a ética e que valorizam entregas de qualidade, bom relacionamento e profissionalismo por parte dos fornecedores culturais. A confiança construída com seriedade pode abrir portas significativas.

Por fim, ressaltou-se a importância de revisar as abordagens comerciais, mesmo quando se representa um artista com grande audiência. Ter um nome forte nas plataformas digitais não garante vendas, se a estratégia de negociação não estiver bem definida.

O recado é claro: primeiro o movimento, depois o resultado.