Os planos de Ana Hickmann

Em entrevista para a revista Expressão , do ABC, Ana Hickmann falou de seus planos e objetivos futuros: "2025 está sendo um ano muito bom. Esse ano eu vou me casar com o amor da minha vida, sempre tive o sonho de ter uma festa de casamento e me vestir de noiva, e agora encontrei a pessoa certa para realizar. Estou vendo meu filho encarar novos desafios, evoluir e é muito bom acompanhar o desenvolvimento dele. Viver ao lado do Edu, do Alezinho e da Maria é maravilhoso e já estamos planejando a viagem para as férias. Na minha marca vou lançar novos produtos e dar continuidade nessa trajetória de mais de 22 anos. Claro que ainda tenho um longo caminho pela frente e muitos desafios para enfrentar, mas estou positiva que 2025 será um ano incrível para mim.''

Ana Hickmann Imagem: Reprodução