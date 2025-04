O body original da Mulher Maravilha em leilão: história e valor 

O figurino da série clássica que ficou no ar entre 1975 e 1979, é até hoje um dos mais icônicos da televisão. Inspirado no visual original dos quadrinhos, o traje passou por algumas adaptações ao longo das temporadas, acompanhando mudanças no enredo e no estilo da época. Na primeira fase da série, ambientada durante a Segunda Guerra Mundial, o uniforme trazia um maiô vermelho com uma grande águia dourada no busto, shorts azuis com estrelas brancas, botas vermelhas de cano alto com faixas brancas, braceletes metálicos, cinto dourado, tiara com estrela vermelha e o inconfundível Laço da Verdade. Esse visual remetia diretamente ao patriotismo dos anos 1940, alinhando a heroína com o contexto histórico da trama.

Body original do uniforme da Mulher Maravilha usado por Lynda Carter Imagem: Reprodução

A partir da segunda temporada, quando a história foi atualizada para os anos 1970, o traje sofreu leves mudanças para refletir um visual mais moderno e brilhante, com tecidos cintilantes e um símbolo diferente no busto — o duplo "W" que substituiu a águia original, alinhando-se à representação da personagem nos quadrinhos da época. A tiara dourada com estrela vermelha manteve-se como parte essencial do look, e servia não apenas como acessório, mas também como arma arremessável. Já os braceletes, feitos com metal refletivo, eram usados para desviar projéteis em cenas de ação que, apesar dos recursos limitados da época, buscavam um certo realismo visual.

Lynda Carter chegou a comentar em entrevistas que as botas eram desconfortáveis para as cenas de luta, mas seu carisma e postura deram vida ao traje de forma natural. A série também apresentou variações do uniforme, como trajes de motoqueira, roupas de espionagem e até roupas casuais da personagem Diana Prince, que se adaptavam às situações dos episódios. Em todos os casos, a essência do figurino — a mistura de feminilidade, força e simbolismo — permaneceu intacta. Criado por Donfeld, renomado figurinista de Hollywood, o visual de Mulher Maravilha na TV não só marcou gerações como também influenciou representações futuras da personagem no cinema e na moda pop.

Lynda Carter Imagem: Reprodução

O body e complementos que estão em leilão são o da segunda temporada, que continuou na próxima e até a final. O novo design incluiu um bustiê mais flexível com o padrão de asas divididas para a águia central, em vez do design de "asas inteiras" usado anteriormente. O decote em formato de coração foi implementado em um corte mais baixo para destacar o físico de da atriz. As estrelas no short foram reduzidas e reorganizadas em uma formação de estrelas mais simétrica. O short também foi cortado mais acima nas pernas.



Ver a peça nos remete imediatamente a uma das imagens mais icônicas da história da TV, que é a lendária transformação "spin" de Lynda Carter em Mulher Maravilha.