Entenda tudo sobre o novo requisito de registro de estrangeiros nos EUA

Entraram nos EUA sem visto válido ou sem passar por inspeção na fronteira;

São Canadenses e entraram por terra e sem receber comprovante de entrada;

Pediram benefícios imigratórios, como o "Status de Proteção Temporária" (TPS), e não receberam comprovante de registro;

Têm 14 anos ou mais, nunca foram registradas e estão nos EUA por 30 dias ou mais; ou

Completaram 14 anos nos EUA e ainda não foram registradas (o registro deve ser feito em até 30 dias após o aniversário).

Pais ou responsáveis legais por crianças menores de 14 anos que estejam nos Estados Unidos há 30 dias ou mais são responsáveis por realizar o registro dessas crianças dentro do prazo previsto.

O registro deve ser feito online, por meio de uma conta no site do USCIS (www.uscis.gov). É importante destacar que o cumprimento do registro não confere status migratório legal, autorização de trabalho, nem qualquer outro benefício previsto na legislação dos Estados Unidos. Trata-se de uma obrigação legal imposta a determinados estrangeiros.

O não cumprimento dessa exigência pode acarretar penalidades severas, incluindo multa de até US$ 5.000, detenção por até seis meses ou ambas as sanções.

Informações adicionais estão disponíveis no site oficial do USCIS.