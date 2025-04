Fluminense passeia em Itaquera e expõe a fragilidade corintiana

Nonato veio no lugar de Lima para o segundo tempo, providência de Renato Gaúcho.

Classificação e jogos Brasileirão

O Corinthians voltou igual e o desempenho no segundo tempo também não mudou.

Ausência absoluta de emoções até que Renê, aos 18 minutos, pegou um tirambaço de fora da área, mais uma vez sob as vistas complacentes da proteção corintiana, a exemplo do que já havia acontecido contra o Palmeiras: Fluminense 1 a 0.

Talles Magno entrou imediatamente no lugar de Carrillo (!!!)

Aos 38, Martinez pisou em Serna na área e Arias fez 2 a 0.

Itaquera, com mais de 41 mil torcedores novamente, começou a cair na real, e a dupla Díaz talvez tenha começado a cair do banco de volta a Buenos Aires, antes mesmo do indiciamento na Justiça de Augusto Melo pelo escândalo da Vai de Bet.