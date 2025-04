Soprano Camila Provenzale apresenta ópera de Mozart em São Paulo

A soprano Camila Provenzale, considerada uma das maiores vozes da nova geração da ópera, será Donna Anna, personagem de Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart, na montagem que estreia no Theatro Municipal de São Paulo, sob a batuta de Roberto Minczuk e direção cênica de Hugo Possolo. As apresentações ocorrem nos dias 2, 4, 7 e 10 de maio.

Camila Provenzale Imagem: Divulgação

Além do desafio vocal e interpretativo de Donna Anna, Camila também se destaca internacionalmente como a soprano que mais interpretou Heitor Villa-Lobos no mundo. O feito lhe rendeu o título de Embaixadora oficial da música do compositor, levando o repertório brasileiro para plateias internacionais com paixão e excelência.

Camila será uma das atrações da COP30, que acontece em Belém, em um espetáculo único ao lado da maestrina Simone Menezes e do fotógrafo Sebastião Salgado - unindo arte, música e consciência ecológica.