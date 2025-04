Os Sussexes em perspectiva: entre segurança, família e futuro incerto  

Príncipe Harry e Meghan Markle. Imagem: Reprodução

O papel do monarca nas decisões de segurança

Quando a falecida Rainha Elizabeth II expressou o desejo por uma "segurança robusta" para Harry, essa afirmação carrega um peso simbólico significativo, mas deve ser entendida dentro do quadro de uma monarquia constitucional, onde a influência do monarca é importante, porém limitada pelos protocolos institucionais. Tal pedido provavelmente funcionou como uma diretiva forte para manter um alto nível de proteção a Harry, e não como uma ordem absoluta e unilateral garantindo uma segurança inalterada ou ampliada, independentemente da mudança de seu papel real. O que o Governo britânico defende é que está atendendo ao pedido da Rainha e fornecendo a Harry (e, se fosse o caso, à família dele) a segurança "adequada" tanto à posição quanto ao risco que possam enfrentar.

Os arranjos de segurança para membros da família real seguem regras rígidas, que refletem o status, as funções oficiais e o risco percebido. A decisão de Harry de se afastar dos deveres reais seniores afetou logicamente seu direito a certos privilégios, incluindo proteções reforçadas. A expectativa de que a segurança permanecesse fixa ou melhorasse automaticamente sempre pareceu pouco realista, a não ser para ele. O monarca, como chefe de Estado, não "manda" por comando arbitrário nesses assuntos — trata-se de um sistema complexo envolvendo múltiplas agências e protocolos já estabelecidos.

O pânico de Harry tinha uma justificativa muito real e próxima: quando se divorciou de Charles, a Princesa Diana teve sua segurança reduzida e é indiscutível que, sem a proteção do Estado, mesmo em férias pessoais na França, ela ficou exposta e faleceu. A Rainha sofreu um dos períodos de pior baixa de popularidade justamente por ter seguido as regras da Instituição à frente do que sua ex-nora claramente precisava. É, portanto, lógico que, lembrando a Rainha do risco de que "a história se repetisse", ela tenha feito a recomendação que foi ignorada (na perspectiva de Harry).

O papel do monarca é significativo como guardião da tradição e da estabilidade, mas a visão de Harry de que o Rei poderia simplesmente resolver ou reverter sua situação de segurança pela vontade própria não está alinhada com a realidade constitucional. Esse descompasso de expectativas entre Harry e a instituição está no cerne de seu profundo sentimento de traição, que para ele parece intransponível. E, claro, isso alimenta seus críticos a ressaltar a instabilidade emocional do príncipe, chegando a questionar sua índole, supondo que sua insistência seja um capricho ou falta de entendimento de como funciona a Monarquia. A meu ver, é resultado de uma combinação complexa: indiferença institucional, limitações emocionais e interpretações divergentes.