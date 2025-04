Maior coleção de itens da Princesa Diana será leiloada em junho?

Entre as peças que estarão no catálogo, destaca-se o vestido floral de Bellville Sassoon, de 1989, carinhosamente apelidado de "vestido carinhoso". Diana o usou em diversos momentos significativos, incluindo sua viagem ao Brasil, e era conhecido por trazer um toque de alegria e vida às pessoas ao seu redor. Além de vestidos, o leilão também incluirá itens pessoais da princesa, como cartas e cartões que ela escrevia com sua caligrafia inconfundível.

?Antes do leilão, que acontecerá em 26 de junho no Peninsula Beverly Hills, em Los Angeles, a coleção fará uma turnê internacional. A partir de 1º de maio, ela passará pelo Museu da Cultura Pop, em Seattle, pelo Museu dos Ícones do Estilo, em Newbridge, na Irlanda, e ainda fará uma parada em Londres.