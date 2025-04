Kate Middleton e o boné 'Baker Boy': a volta dos anos 2000

Isso porque Catherine estava com boné "Baker Boy", ou seja, "de padeiro" que combinava com o tom verde oliva de seu look. Não foi a primeira vez que usou o modelo, em 2013, com o mesmo grupo de escoteiros, ela estava com um chapéu semelhante, mas a comoção foi maior agora.

O boné, que muitos lembram como os dos Peaky Blinders, voltou à moda no início dos anos 2000, com Christina Aguilera e Jennifer Lopez aparecendo com ele, mas já em 2010 tinha caído em desuso. Porém filmes como Um Completo Desconhecido, a biografia de Bob Dylan estrelada por Timothée Chalamet inspirou a namorada dele, Kendall Jenner, a usá-lo também. Seria o retorno do boné?

A origem do boné

Chamado de "Baker Boy" (Padeiro) ou boné de jornaleiro, o boné tem raízes no século 14 na Grã-Bretanha e na Irlanda, onde homens da classe trabalhadora começaram a usá-lo porque eram práticos, baratos e por serem de lã, aquecidos. Eles ficaram mais populares em 1571, quando o Parlamento Inglês promulgou uma Lei para estimular o consumo doméstico de lã e o comércio em geral. Ela decretou que, aos domingos e feriados, todos os homens com mais de 6 anos de idade, exceto a nobreza e "pessoas de grau", deveriam usar gorros de lã ou pagar uma multa.

Mesmo sendo revogada em 1597, a lei acabou sendo uma forma de enraizar na cultura inglesa como uma marca reconhecida de uma pessoa sem origem nobre. Não há unanimidade na razão pela qual passou a ser chamado de "padeiro", nem mesmo quando os jornaleiros também passaram a usá-los, mas de informais e flexíveis, evoluíram para ser um chapéu e se tornaram um símbolo da cultura irlandesa-americana, passando a ser adotado por várias classes sociais, incluindo as classes altas inglesas, para eventos esportivos. Tanto Rei Charles já foi visto com um 'baker boy hat' quando jovem e muitos lembram que o personagem Jay Gatsby, de O Grande Gatsby, também usava. Especialistas comentam que eles remetem a uma espécie de nostalgia, porque é informal, mas elegante.

Graças aos Peaky Blinders (os verdadeiros), o boné ganhou importância e, em geral, era usado por meninos e homens adultos. Estimam que a popularidade também foi motivada dos homens que não gostavam do volume das cartolas e as trocavam pelas boinas planas.



Kate Middleton já foi fotografada usando seu chapéu Baker Boy antes, em mais de uma ocasião: depois de 2013, voltou a estar com ele em 2022, como voluntária no Acampamento Escoteiro Great Tower, e, agora, em 2025.