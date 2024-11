Artista Elisa Stecca lança seu quarto livro, "Oráculo do Sucesso"

A artista multifacetada Elisa Stecca lança seu novo livro-caixinha, com 50 cartas que trazem reflexões sobre ter vitórias, mas, sobretudo, ter uma relação mais saudável com suas conquistas. Intitulado "Oráculo do Sucesso", a obra pode ser lida de forma lúdica, interativa e sem regras, de trás para frente, aleatoriamente ou como um jogo de consultas.

Elisa Stecca Imagem: Miro/Divulgação

Na obra, Elisa reflete o que é o sucesso, mostrando que o significado da palavra é muito particular para cada indivíduo. O "Oráculo do Sucesso" já está à venda nas principais livrarias do país e disponível online no site da Matrix Editora.