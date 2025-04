Quem tem pena de Neymar?

Neymar jogou 34 minutos na Vila Belmiro, viu o Santos fazer 2 a 0 no Galo, sentiu a coxa que o tirou do Paulistinha, chorou e saiu do jogo.

Talvez volte um dia, talvez não, porque há muito tempo, desde que enganou os árabes, não joga futebol.

Paga o preço por trocar a vida de atleta pela de popstar.