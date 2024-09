O jantar a quatro mãos com chefs Martin Casilli e Enzo Ceccin

No próximo dia 28 de setembro, sábado, a partir das 19h, acontece um jantar especial: o Menu Mar by Enzon Ceccin e Martin Casilli, ambos chefs do MasterChef Profissional 4, que farão o jantar a quatro mãos na cozinha do Sky Hall Garden Bar, oferecendo um menu com entrada, pratos principal e sobremesa, com direito a música jazz ao vivo.

Martin Casilli e Enzo Ceccin Imagem: Divulgação

No cardápio do chef Enzo Ceccin estão: de entrada, Financierlhete fresco y pêssegos braseados com ajo blanco, crudo de olhete, pêssegos tostados, amêndoas e picles jalapeño; como principal, Carabineiro y Lulas, feito com arroz bomba espanhol, tinta de lula, camarão carabineiro, lulas, pangrattato de pistache; e para a sobremesa, Gelato de Cogumelo feito com ganache de gergelim preto tostado, gel de figo, ar de cumaru e pó de cogumelo.