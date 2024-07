Brunch na Catedral da Sé resgata a cultura e gastronomia do centro de SP

Almoço, jantares e concertos com jantares. O projeto foi criado em 2007 para a manutenção da Igreja Catedral: são 5700 metros quadrados de construção com alto custo. Um patrimônio da cidade que, apesar de tombado, não conta com nenhum tipo de ajuda governamental. Além da própria manutenção, o papel social da catedral da Sé é de extrema importância.

Imagem: Divulgação

O brunch ajuda a manter a assistência aos que estão em estado de vulnerabilidade assistidos pela Missão Belém com marmitas diárias enviadas pela cozinha da chef Gil Gondim, curadora responsável pelo evento. Além da gastronomia, a função é trazer as pessoas para o centro de São Paulo, conhecer e se reapropriar desse espaço cultural que é de extrema importância para a cidade.