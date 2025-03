Nando Reis, Paralamas e Blitz são atrações do Navio Roupa Nova 2026

Por: Patricia Alves

A PromoAção, maior empresa de festivais em alto-mar do mundo, confirmou a realização da terceira edição do Navio Roupa Nova em 2026. E as vendas para essa experiência já estão disponíveis nas redes oficiais da PromoAção e da banda Roupa Nova.

Na nova edição, grandes nomes acabam de ser confirmados: Nando Reis, Os Paralamas do Sucesso e Blitz serão as primeiras atrações a subir ao palco do transatlântico.