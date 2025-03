Afinal: como está a saúde de Rei Charles III?

Toda essa avalanche de notícias deve ser analisada com cautela. A mídia frequentemente exagera ou distorce a dinâmica interna da família real, mas é razoável presumir que Charles e William tenham conversado sobre o futuro da monarquia — tanto o imediato quanto o de longo prazo. Isso faz parte da realidade deles e da responsabilidade da Instituição, cujo foco é preservar a estabilidade da Coroa.

Apesar dos rumores, Charles III segue ativo, comparecendo a eventos públicos, visitas de Estado e compromissos oficiais. O Palácio continua emitindo declarações enfatizando seu bem-estar e compromisso com suas funções. Exames médicos regulares fazem parte do protocolo real, e, embora detalhes raramente sejam divulgados, as informações oficiais reforçam que ele permanece apto a governar.

Por outro lado, a recente entrevista ao 60 Minutes da Austrália do ex-assessor de maior confiança de William, Jason Knauf, dá combustível para a sugestão de que o processo de transição está mesmo em andamento. A matéria foi toda enaltecendo o herdeiro como futuro Monarca e ela jamais iria ao ar sem a silenciosa aprovação do Palácio. Se William deu ok, Charles também.

Considerando que Charles não vai abdicar (em 1,200 anos de Monarquia, apenas Edward VIII deixou o Trono), passa a ser compreensível que a ansiedade e a sugestão de que o tratamento não esteja tendo resultado ganhe força. Mesmo se ficar mais frágil, William pode ser regente, mas só será rei caso seu pai venha a falecer. É uma conversa mórbida em todos os aspectos, daí minha reação toda vez que vejo notícias sobre o que está acontecendo nos bastidores.

Outra pauta: o futuro da monarquia

Também a idade avançada do Rei inevitavelmente levanta questões sobre sua capacidade de lidar com as pressões do cargo, e as comparações com seu pai, o Príncipe Philip, que enfrentou um declínio de saúde antes de sua morte, contribuem para essa preocupação. A própria Rainha Elizabeth II passou os últimos anos de seu reinado sob um escrutínio constante sobre sua mobilidade e resistência.