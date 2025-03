Leonardo é confirmado como atração no maior evento de cultura agro do mundo

O Global Agribusiness Festival (GAFFFF), maior evento de cultura agro do mundo, confirmou o cantor Leonardo como uma das atrações musicais da edição deste ano. O festival, organizado pela DATAGRO e apresentado por XP e Corteva Agriscience, ocorre no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 05 e 06 de junho. Com mais de 40 anos de carreira, Leonardo, que será atração principal do segundo dia de evento, levará ao palco sucessos como "Pensa em Mim", "Talismã" e "Entre Tapas e Beijos".

Leonardo Imagem: Divulgação

O show de abertura ficará por conta de Thiago Carvalho, que já atuou ao lado do próprio Leonardo na regravação da música "Amor Antigo" em seu DVD de 2023. Além de Leonardo e Thiago Carvalho, o GAFFFF já havia confirmado as duplas Fernando & Sorocaba e Fiduma & Jeca para o primeiro dia do evento.