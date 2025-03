Meghan Markle e o Eco do Glamour: Com Amor, Meghan

Meghan Markle Imagem: Reprodução

Em Com Amor, Meghan ela usa o mesmo título (cenário, título e gestos) de Pamela Anderson, figurinos e iniciativas da Marquesa de Bath além de claro, seguir a cartilha de Gwyneth Paltrow, Nigella Lawson e Martha Stewart, para citar poucas. O fato de existirem tantas comparações deveria tirar a pressão de Meghan: alguém reclamou de Pamela quando ela fez o programa dela? Claro que não. Se é o que Meghan quer, Meghan deve ter.

Dito isso, vamos a um dos pontos delicados no posicionamento feminista da ex-atriz, algo que ela tentou ser extremamente vocal e referência. Qual é a ideia da mulher ideal que ela quer passar? E eu tenho um problema particular com a imagem quase infantilizada de princesa da Disney, de anuncio de margarina que não apenas ela (Meghan nunca é original, jamais podemos ser injustos com isso) mas muitas mulheres querem imprimir como genuína. É contraditória com tudo que nós mulheres deveríamos aceitar. Na animação é lindo, mas na vida real?

E é isso que teremos em Com Amor, Meghan: um cenário idealizado, propositalmente assim porque ela alega que quer nos inspirar a elevar as coisas do cotidiano e encontrar felicidade em pequenas coisas. No caso, gelos com flores, drinks com frutas orgânicas, saladas, etc. Se ela quer fazer mimosa espremendo uma laranja na mão, como postou no Instagram, por que reclamar? É fácil copiar, apenas a minha cozinha não é perfeitamente decorada com milhões de dólares.

Em vez de feminista engajada, Meghan Markle é o que chamam de nova deusa doméstica. De novo, nem é a primeira ou será a última. São mulheres ricas que vendem um estilo de vida e uma versão idealizada muito particular da feminilidade, a que veste etiqueta cara, veste joias caras e é casada com um príncipe, mas que anda descalça e ainda quer deixar uma possibilidade que qualquer uma pode fazer o mesmo.

Não a critico por ser mais uma, tenho problema com todas, na verdade. A mulher ideal do século 21 ainda está sendo moldada e ela é contraditória em sua essência porque ela quer equidade mas ainda tem as mesmas responsabilidades de cuidar, inspirar, cozinhar e ensinar dos séculos ultrapassados. Sou contra abrir mão do passado, repito, sou oposta à glamourizar uma imagem feminina ainda refém do machismo. Antropólogos acompanham todo movimento com interesse e eu também.