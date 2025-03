São Paulo receberá a cerimônia do Guia MICHELIN

Maior capital da América Latina e cidade com mais de 150 mil bares e restaurantes, São Paulo receberá a cerimônia de lançamento do Guia MICHELIN Rio de Janeiro e São Paulo 2025. No dia 12 de maio, os apaixonados por gastronomia irão conhecer ao vivo a nova seleção de restaurantes do Guia MICHELIN para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. O evento será realizado no hotel Rosewood São Paulo e reunirá todos os chefs com os restaurantes recomendados na nova seleção.

Imagem: Reprodução

No evento serão anunciadas as tradicionais Estrelas MICHELIN, a Estrela Verde MICHELIN (com foco em sustentabilidade), assim como os estabelecimentos reconhecidos com a categoria Bib Gourmand para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.