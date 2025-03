A ascensão da perfumaria de nicho: tendências do Esxence 2025

Milão recebeu a mais recente edição do Esxence - The Art Perfumery Event, um dos maiores eventos de perfumaria de nicho do mundo. Com 378 marcas de 36 países, o evento consolidou a ascensão desse mercado exclusivo, que cresce a taxas superiores a 10% ao ano, ultrapassando o segmento de perfumes convencionais em sofisticação e inovação.

Entre os profissionais presentes, Poliana Palhano, especialista em perfumaria e gerente da Fragrance de Loperá, acompanhou de perto as principais novidades e compartilha os insights que definirão o futuro da alta perfumaria.