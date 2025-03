Meghan Markle e o conto de fadas imperfeito

O fato é que Meghan tem condições de viver a fantasia máxima de muitas mulheres, que é uma cozinha e cotidiano tirados dos filmes de Nancy Meyers. Nancy Meyers é uma das minhas diretoras favoritas depois de Norah Ephron quando preciso de doses significativas de escapismo. Mas, enquanto Norah transformava as mulheres neuróticas e complexas de uma muito urbana Nova York, quase sempre longe da cozinha (apenas em A Arte de Amar (Heartburn) uma heroína sua se destacava na cozinha), Nancy é sobre o sol e praia dos Hamptons ou da Califórnia. As mulheres de Nancy são maduras, bem sucedidas, mas também grandes mães, empreendedoras e cozinheiras de mão cheia. São conteúdos aspiracionais que só devem ser consumidos em doses cuidadosamente medicadas pois com um passo em falso se tornam irritantemente inatingíveis e opressores para quem não tem uma vida repleta de utensílios caros, flores naturais e tempo para fazer panquecas ou crosissants no meio da madrugada (vejam Alguém Tem que Ceder e É Complicado para entenderem do que estou falando).

O fato de que Meghan conseguiu transformar essa fantasia em realidade (sim, através do casamento com Harry) é levantado por muitos como problemático, mas eu digo que é apenas sorte, tenacidade e verdadeiro. Se isso incomoda, é por inveja mesmo. No entanto, entendo os mais críticos que perdem a linha quando ela abre a boca para falar tolices absurdas - como a de dizer que o título do ducado que a Rainha Elizabeth II deu de presente para o neto, que se estende a ela, é seu sobrenome - ou mudar versões das mesmas histórias que conta há 5 anos. Então vamos ao que já estão falando mal.

De tudo que os especialistas em Família Real ansiavam identificar para ter mais assunto para seus canais no Youtube, considero a declaração sobre o nome de família a mais reveladora de todas para acompanhar o mundo de acordo com Meghan. Sussex é uma referência do território ao sudeste de Londres, que era ocupado pelos saxões no século 5. A palavra "Sussex" evoluiu de "Sud Seaxe", que é literalmente, "saxões do sul". Claro, o que ela mais ama é que a pronúncia é parecida com a da palavra "sucesso' em inglês, portanto desde sempre Meghan é apegada ao título de Duquesa de Sussex mais do que qualquer outro. Reza a lenda do casal, que também tem o título de Conde e Condessa de Dumbarton, que Meghan detestou qualquer alusão à palavra "dumb", ou seja, "burro", que ela associa a esse título que omite como seu. Só que Dumbarton tem origem gaélica escocesa de Dùn Breatainn, que significa "forte dos bretões (britânicos). Não é uma palavra que ela considera como sobrenome.

O apego ao título Sussex, que Meghan vem tentando transformar em marca (Sussex Royal era o sempre quis, mas a Coroa proibiu), é tão forte que em uma das cenas mais citadas da série da Netflix é quando a ex-atriz corrige sua amiga Mindy Kaling, que a chama de Meghan Markle e ela avisa que seu sobrenome de casada é "Sussex". Honestamente considero o sobrenome oficial e verdadeiro de Mountbatten-Windsor muito mais bonito, mas ele não pode ser usado como Meghan quer. E o que Meghan quer, Meghan consegue.

Aqui está o truque para apreciar a fantasia idealizada da vida de Meghan "Sussex" em Montecito: ignore sua fala e aprecie o delírio. Sim, ela é condescendente em tudo que diz, como se falasse com crianças adultas, e também é extremamente infantilizada para uma mulher de quase 44 anos. O que vejo claramente é uma pessoa carente, orgulhosa e determinada. Meghan quer ser amada e adorada (mais do que a média saudável, podemos aceitar) e não recua em sua busca pela aprovação. Dá pulinhos de adolescente, ri de "timidez" quando as amigas a elogiam, ensaia passos de dança desengonçados, etc. Tudo extremamente coreografado e roteirizado, respondendo à (quase tudo) que falam mal dela. Se você segue a novela Meghan e Harry identifica todas das respostas em imagens ou declarações que ela dá, revelando que usou a oportunidade para dar a sua versão de como quer que a História seja registrada.

Por isso, no final de tudo, Com Amor, Meghan é mais do que um programa de culinária ou lifestyle, é onde Meghan Markle personifica um dos maiores paradoxos da modernidade: ela, que conseguiu realizar o sonho de muitas mulheres de viver em um conto de fadas (literalmente), se vê engajada em uma busca constante pela aprovação e pela adoração, quase como se ainda estivesse tentando convencer o mundo de sua própria história em vez de vivê-la. Sua vida, que poderia ser um exemplo de realização e felicidade, se torna, na verdade, uma performance incansável, regida por uma narrativa que ela mesma constrói, mas que, muitas vezes, desvia da realidade e muda as páginas.