Estrelado por Eduardo Sterblitch, 'Uma Babá Quase Perfeita' chega a SP

Com música e letra de Karey e Wayne Kirkpatrick e texto de Karey Kirkpatrick e John O'Farrell, a montagem brasileira promete conquistar novas plateias de todas as idades com a mesma magia e humor do filme original, baseado no romance "Alias Madame Doubtfire" escrito por Anne Fine em 1987.

Após o sucesso nos cinemas em 1993, com atuação memorável de Robin Williams, e reconhecimento em grandes prêmios como Oscar e Globo de Ouro, a trama foi adaptada para os palcos em 2019 e chegou à Broadway em 2021, conquistando indicações aos prêmios Tony, Drama Desk e Outer Critics Circle. O espetáculo, que também passou por Londres e realizou uma turnê norte-americana, narra a comovente e divertida história de Daniel Hillard, um pai que, após um divórcio difícil, conta com a ajuda do irmão e do cunhado para se disfarçar da adorável e excêntrica babá britânica, a Sra. Doubtfire, na tentativa de ficar mais próximo de seus três filhos.

Na temporada de São Paulo o elenco conta ainda com a entrada de Fabrizio Gorziza na pele de Frank Hillard e também na função de cover de Daniel/Euphegenia Doubtfire; Rafael Aragão vive Stuart Dunmire, Willian Sancar vive André Mayem, Diego Becker vive Mr. Jolly, Simone Centurione vive a Sra. Wanda Sellner e Giovanna Sassi vive Janet Lundy, além de Rhuan Santos, Dino Fernandes, Julie Duarte, Fabi Figueiredo, Duda Carvalho, Natasha Villar, Pietro Borba, Bruna Lemberg, Fábio Brazile, Madson de Paula e Mari Marques.

SERVIÇO - SÃO PAULO:

Local: Teatro Liberdade

Endereço: Rua São Joaquim 129 - Bairro: Liberdade/SP (70m do metrô São Joaquim)

Temporada: 12 de março a 11 de maio

Ingresso: Site Sympla (com taxa de conveniência) ou Bilheteria local oficial