Novo luxo: privado, experiencial e significativo

Menos ostentação, mais significado

O luxo discreto e privado deixou de ser uma tendência e se consolidou como um novo código de consumo.

Mais do que uma questão estética, essa mudança reflete um comportamento social: perfis fechados, experiências exclusivas e um consumo mais reservado estão redefinindo o que significa pertencer ao mundo do luxo.

Brainrot e o refúgio em um luxo mais discreto

Eleita a palavra do ano de 2024, brainrot reflete o esgotamento mental causado pelo excesso de informação e estímulos digitais. O consumidor de luxo, bombardeado por feeds acelerados, busca refúgio no consumo intencional e na exclusividade real.

O desejo já não está na exposição pública, mas na privacidade, criando uma nova relação com o luxo, na qual o acesso restrito supera a ostentação visível.

Das redes sociais para o offline

Menos exposição