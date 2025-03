Como eles se conheceram - Bonnie Parker e Clyde Barrow

Em janeiro de 1930, Bonnie Parker, de 19 anos, trabalhava como garçonete no Marco's Cafe, a leste de Dallas, Texas. Casada com um assassino que estava preso, ela visitava uma amiga no oeste de Dallas quando conheceu Clyde Barrow, de 21 anos, um ladrão que já havia sido preso várias vezes por roubos de carros e arrombamento de cofres. Os dois se apaixonaram.

Infelizmente, pouco depois, a polícia prendeu Clyde e o levou para Waco. Confessando alguns furtos e diversos roubos de carros, ele foi condenado a dois anos de prisão.