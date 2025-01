Virou moda? Passageira se revolta ao ver cão de suporte em seu assento

Uma comissária foi questionada pelo casal se ela havia notado a localização do animal. No entanto, segundo o relato da usuária do Reddit, a tripulante apenas deu de ombros e não prestou assistência aos dois.

A viajante e o marido tentaram resolver a questão diretamente com o tutor do animal. No entanto, o cão de serviço não cabia no chão ou espaço entre poltronas. "Como nos disseram que o voo estava completamente lotado e que o cachorro ficaria com o meu assento, eu achei que seria retirada deste voo por este cão", escreveu.

Neste momento, um funcionário da companhia adentrou a aeronave para conversar com o tutor. No entanto, o cão permaneceu no assento da passageira.

Um assento alternativo foi encontrado para a passageira no mesmo voo "de alguma forma". "O cachorro permaneceu na minha poltrona o voo inteiro e é totalmente absurdo que um cão enorme possa deslocar um passageiro pagante de seu assento", reclamou.

Para a passageira, a United Airlines deve "reprimir passageiros que abusem da permissão" de levar um animal de serviço na cabine. "Como pode alguém ser recebido a bordo com um cachorro tão grande sem comprar um assento extra?", questiona.

Ela ainda acredita ser anti-higiênica a maneira como o animal viaja. "É nojento ter um cachorro fora da caixa de transporte sentado no assento dos passageiros com sua bunda nos braços da poltrona".