De bar 'raiz' a hamburgueria, 6 lugares para conhecer em SP em 2025

No Ping, a carta foi elaborada por João Piccolo, que no Instagram atende pelo apelido de Atleta de Balcão. No Naga, os residentes José Augusto, o Augustinho, e Tiago Costa criaram recentemente uma série de novos coquetéis.

Siga as dicas dos bartenders para harmonizar comida e coquetéis. No Ping Yang, brilha a exuberante (e picante) cozinha do chef Maurício Santi. O Naga faz parte do complexo Nagayama, de excelência reconhecida. Há pratos e petiscos tradicionais e invenções moderninhas.

Imagem: Keiny Andrade

Ping Yang Thai Bar & Food

Numa noite de calor, o papo pode começar com o superrefrescante py smash (R$ 39), aguardente com pepino, hortelã, coentro e vinagre de arroz. Outra pedida boa de verão é khun chay (R$ 47), com gim, licor Abadia, salsão, limão e um toque de pimenta do reino que atiça o paladar para as comidas. Mamuang punch (R$ 45) é um dos mais populares do Ping, harmonizando cachaça, manga, limão e um toque bem perfumoso de cardamomo. Gabrielli Menezes já deu a letra aqui na newsletter: o melhor lugar é o balcão. Vai lá: R. Dr. Melo Alves, 767, Jardins. @pingyangsp

Imagem: Marinho

Bar do Naga

A dupla de bartenders brinca com clássicos da coquetelaria internacional. Assim é paloma asiática (R$ 44), que não perde sua origem mexicana, mas ganha charme oriental com tequila, laranja kinkan, limão, soda de grapefruit e sal com temperos japoneses na borda. Asian lichee martini (R$ 40) é um hit à base de vodca, saquê, creme de lichia, suco de limão e açúcar. Para quem quer potência, o negroni do Naga (R$ 45), outro sucesso, tem adição de tintura de ameixa umeboshi, que dá sabor umami ao trago. Vai lá: R. Bandeira Paulista, 392, Itaim. @bardonaga