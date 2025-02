Tem um date marcado? Veja 4 lugares para ir sem erro em São Paulo

No novo Mèa, as influências mediterrâneas estão bem mescladas, com destaque para peixes e frutos do mar preparados pela equipe do chef Rodrigo Kossatz. O Giro, que antes funcionava dentro do Eataly, ganha bonita e espaçosa casa própria, com pegada italiana e massas levíssimas.

Há muito frescor nos drinques de ambos, em receitas que privilegiam fruta e acidez — Kelvin e Marlon bolaram dois dos mais gostosos coquetéis de maracujá do momento, pode crer. Também há tragos para quem prefere amargor e austeridade.

Imagem: Divulgação

Giro Ristobar

Para um choque de acidez refrescante, peça frutto de la passione (R$ 43), com bourbon, néctar e compota de maracujá, leite de amendoim, limão e aquafaba. O vermelho e delicado fiori (R$ 43) tem gim infusionado com cítricos, grenadine, licor de cereja, limão siciliano e flores. O longo kong punch (R$ 45) é dos mais complexos, pois a sensação de fruta faz tabela com um final amargo na alquimia de bourbon, néctar de abacaxi, cordial de melão, siciliano, Cynar 70 e Angostura. Vai lá: R. João Cachoeira, 112, Itaim. @giroristobar

Imagem: Divulgação

Mèa Cozinha Mediterrânea

A estrela de verão do Mèa é passion fresh (R$ 36), coquetel carbonatado com cachaça, licor de maracujá, ácidos, canela e noz moscada. Para quem quer continuar na linha doce-azeda, boa pedida é o mèa sour (R$ 42), com bourbon, orgeat de pistache e nozes, limão, bitters e clara de ovo. Com improved (R$ 57), Kelvin homenageia Spencer Jr., resgatando uma receita lendária do velho Frank, reinterpretando-a com uísque japonês com infusão de folhas de charuto, absinto e bitters. Vai lá: R. Vupabussu, 293, Pinheiros. @mea.gastronomia