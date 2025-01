Programe-se: 4 lugares para se sentir na praia em São Paulo

Selvagem

Imagem: Divulgação

O restaurante foi projetado em harmonia com o que está ao redor. Afinal, o atrativo é almoçar e jantar lado a lado com as árvores do Ibirapuera. No menu do chef Filipe Leite, entram receitas e ingredientes brasileiros. Um exemplo é a costelinha de porco caramelizada, servida com tutu de feijão branco e farofa de milho (R$ 139).

Vai lá: Parque Ibirapuera - Portão 5. @selvagemibirapuera

SESC 24 de Maio

Imagem: Divulgação

É só apertar o botão do 11º andar que silencia o caos da região da República. Na chamada Cafeteria do Jardim da Piscina, um espelho d'água convida os visitantes a relaxar, molhar os pés e admirar a vista, enquanto provam comidinhas com preços atrativos. No cardápio, pode aparecer sanduíche de palmito assado com pasta de azeitona preta.