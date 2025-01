Rotatória é atração: túneis submarinos ligam ilhas e viram arte nas Faroé

Como é o túnel

O túnel conecta Streymoy — a maior das ilhas, que abriga a cidade de Tórshavn (uma das menores capitais do mundo) —, com Eysturoy, a segunda maior ilha do arquipélago e tem quase 11 quilômetros de extensão.

Todos os dias, mais de 6 mil veículos passam por ele e a instalação reduziu drasticamente o tempo de deslocamento entre Streymoy e Eysturoy, de 60 minutos para apenas 15.

O que mais chama atenção em toda estrutura, porém, é uma rotatória, apelidada de "água-viva". "É certamente uma atração turística", diz Sørensen. E ainda, segundo informações da CNN, muitas pessoas dão várias voltas na rotatória de forma voluntária para apreciar a viagem.

Em seu ponto mais baixo, o túnel está a cerca de 614 pés (187 metros) abaixo do nível do mar. E engana-se quem pensa que a estrutura é simples: a via é pavimentada e um colírio para os olhos de quem viaja.