Boneco 'cagão' e visita ao cemitério: como Natal é celebrado em 20 países

Durante toda a temporada de Natal, que começa oficialmente após o Dia de Ação de Graças (na última quinta-feira de novembro), as cidades e casas se enchem de luzes e outras decorações temáticas. Em cidades grandes como Nova York, é comum que as pessoas visitem enormes árvores de Natal como a do Rockefeller Center ou passem para esquiar nos dias de festa.

Espanha

Exemplares do caganer, tradicional mimo do Natal da Catalunha, na Espanha Imagem: Margalef-Eva/Getty Images/iStockphoto

Na Espanha, as tradições variam conforme a região. A maioria das famílias, contudo, deixa para abrir presentes no dia 6 de janeiro, o Dia de Reis, quando relembra-se a visita dos reis magos trazendo presentes a Jesus. É comum que as casas sejam decoradas com presépios e que as ceias tenham frutos-do-mar tanto na véspera quando no dia de Natal.

Na região da Catalunha, o Papai Noel não é tão popular quanto duas outras tradições um tanto escatológicas, mas muito famosas e que fazem a alegria das comemorações de fim de ano: o "caganer" e o "caga tió". Enquanto o primeiro é um boneco em pose de número 2, o segundo é um tronco de árvore mágico, que defecaria presentes entre o dia 24 e 25 de dezembro.

Índia