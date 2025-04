'Portão do inferno': passado macabro rende apelido a ponto turístico inglês

Um lindo ponto turístico no Reino Unido, famoso pelo encontro de profundos vales com montes e riachos, ganhou o nada receptivo apelido de "porta do inferno" por causa de um passado macabro e relatos de experiências estranhas por parte dos visitantes. Que lugar é esse?

"Apocalíptico"

Saddleworth Moor é uma área verde rodeada por reservatórios de água que fica no Parque Nacional Peak District, no noroeste da Inglaterra. Apesar de aparentemente pacífica, a região já foi marcada por tragédias.

Em agosto de 1949, um avião Douglas DC-3 da companhia aérea estatal British European Airways caiu em Saddleworth Moor — nas proximidades de Oldham, cidade na Grande Manchester —, matando 24 passageiros e três membros da tripulação, capitaneada por F.W. Pinkerton, ex-membro da Força Aérea Real que já havia desaparecido durante a Segunda Guerra.