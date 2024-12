China planeja maior aeroporto do mundo em ilha artificial; como será?

Segundo o portal South China Morning Post, a cidade portuária de Dalian se tornou "um centro de refinarias de petróleo, serviços de transportes marítimo e logístico e turismo costeiro" por sua proximidade com os países vizinhos Japão e Coreia do Sul.

China terá maior aeroporto do mundo em ilha artificial Imagem: Reprodução/Dalian International Airport

O projeto para o aeroporto está em andamento há mais de 20 anos. Segundo a CNN, a seleção do local que receberia o novo aeroporto e os estudos de como o projeto sairia do papel tiveram início em 2003. No entanto, a fase de obras começou somente nos últimos anos.

Os engenheiros responsáveis pela construção de um aeroporto em uma ilha artificial enfrentam inúmeros desafios. Segundo Li Xiang, engenheiro chefe da Dalian Airport Construction and Development Co., Ltd., "o projeto enfrenta condições geológicas complexas, dificuldades no processo de perfuração e alta demanda por qualidade".

Ainda segundo Li Xiang, em declaração citada pela CNN, o cronograma para a entrega do Aeroporto Internacional da Baía de Jinzhou é "apertado".

O novo aeroporto faz parte do crescimento do setor de aviação chinês. Conforme relatado pela CNN, o Aeroporto Zhoushuizi de Dalian, que opera há quase um século, atingiu sua capacidade máxima de operação, apesar de obras de expansão realizadas nos últimos anos.