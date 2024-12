Passaporte dos Emirados foi o mais poderoso do mundo em 2024; Brasil é 11º

Os Emirados Árabes Unidos — do qual fazem parte Dubai, Abu Dhabi, Xarja, entre outras monarquias — têm o passaporte mais influente de todo o planeta, segundo avaliação da consultoria canadense de serviços financeiros para cidadania Arton Capital.

O documento do país no Oriente Médio abre portas para 180 países — mais do que qualquer outro no globo — sendo 127 destes sem a necessidade de apresentação de visto. Boa parte dos ocupantes das dez primeiras posições do ranking são países europeus.

O passaporte brasileiro no ranking

O Brasil é o 43º país da lista, mas classificado em 11ª posição de influência — graças ao fato de que há muitos países tecnicamente empatados em diferentes colocações por abrirem o mesmo número de portas com seus passaportes.