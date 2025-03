Turistas estão pondo em risco um dos passeios mais tradicionais do Japão

As fontes termais japonesas ou simplesmente "onsens" estão ameaçadas pelo excesso de turistas, alertaram as autoridades locais. Uma das experiências mais tradicionais da cultura do país, as onsens são visitadas por viajantes do mundo todo que querem aproveitar seus benefícios medicinais - elas são associadas ao alívio de doenças de pele e melhora da tensão muscular - além de relaxar.

Apesar de o Japão possuir cerca de 27 mil fontes termais naturais, nem toda piscina de águas quentes se qualifica como uma onsen. As fontes são aquecidas por energia termal subterrânea e devem permanecer a pelo menos 25ºC na superfície, preservando uma série de minerais que caracterizam por lei as onsens - consideradas um tesouro nacional.