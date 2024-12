Virais e perigosas: brincadeiras que podem fazer você ser banido de aérea

Fazer fotos e vídeos no banheiro da aeronave é apenas uma das mais recentes tendências de viagem nas redes, que envolvem ainda clicar a bandeja da segurança ou voar sem entretenimento de bordo.

"É uma questão de segurança no fim das contas e, por isso, algo pode acontecer com você [como consequência] ou você acabaria colocando aquela aeronave em perigo. Vi muitas vezes."

Na opinião da comissária, influenciadores estão cada vez imprudentes e impertinentes em busca de audiência, sem considerar as consequências graves. Proibições de voar são tomadas a critério da companhia, das autoridades aéreas do país em que uma violação acontece ou até de outros órgãos/associações do setor, dependendo da gravidade do caso.

Fazer isso para conseguir visualizações é ridículo. É uma loucura e você provavelmente vai receber uma proibição vitalícia de voar também. Temos que reportar imediatamente [o ocorrido] e não importa o que a mensagem diz, porque a polícia vai decodificar as coisas de forma diferente da gente. A polícia ou a autoridade de aviação olha para as situações de forma diferente do que uma pessoa normal , alertou.

Em fevereiro, um voo da United Airlines foi forçado a aterrissar em Chicago depois que alguém escreveu uma ameaça à bomba no espelho de um dos banheiros do avião. A aeronave foi vistoriada posteriormente e não havia qualquer explosivo.