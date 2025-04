Um trem que passa por dentro de um prédio de 19 andares: que lugar é esse?

Por isso, o prédio ganhou uma quantidade consideravelmente maior de vigas no andar onde está localizada a plataforma da linha, já que elas sustentam os andares superiores do residencial.

O engenheiro ainda sinalizou que a obra recebeu um importante trabalho de isolamento acústico, para que o barulho da chegada e partida dos trens não atrapalhe os moradores. Eles não escutariam mais do que o equivalente a 60 decibéis ? ou o ruído de uma máquina de lavar roupa ? quando os passageiros embarcam e desembarcam, segundo o jornal Metro britânico.

Toda a estação, que entrou em funcionamento em 2006, ocupa do sexto ao oitavo andar do edifício de 19 andares, com estrutura de máquinas de vendas de alimentos, bilheteria, banheiros e, é claro, as duas plataformas de viagem. O complexo é reconhecido hoje como um patrimônio histórico da China.

Para receber o grande número de turistas que passaram a visitar a estação na última década, Liziba passou a contar com uma plataforma de observação em sua frente em 2018, de acordo com as autoridades de turismo de Chongqing. Quem quiser conhecer a curiosa atração pode se dirigir à rua Lizibazheng, altura do número 35, no distrito de Yuzhong.