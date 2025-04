'Faltava só um documento': cerco à cidadania italiana frustra brasileiros

A nutricionista brasileira Caroline Mendes, 30, estava se organizando com o pai e o irmão para conseguir a cidadania italiana quando foi surpreendida pela mudança em uma regra do país, que passou a limitar a obtenção do documento.

Ela é bisneta de italiano, mas agora, com a nova regra, apenas filhos ou netos de pessoas nascidas na Itália poderão solicitar a cidadania por direito de sangue. "Faltava só um documento", lamenta Caroline.

Até o decreto, não havia limites de gerações para solicitar a cidadania italiana. Bastava comprovar que teve um ancestral vivo após 17 de março de 1861, data da unificação da Itália, para estar apto a fazer o pedido.