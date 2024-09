Fotografar bandeja da segurança no embarque é 'tendência' odiada do momento

Os cliques de bandejas se baseiam na ideia de uma viagem aspiracional, com ares de perfeição, que lembram outra mania do pós-pandemia — o clique do passaporte com o bilhete. A seu favor, esta tendência tem o fato de que o usuário consegue em um único post não só "provocar" a inveja ou admiração dos seguidores por estar embarcando para uma viagem, como também supostamente viajar com mais estilo do que o vizinho.

Ninguém nesta hashtag viaja com saquinho vazio de salgadinho ou um comprovante de check-in meio amassado. São produtos de maquiagem tidos como "desejo", fones de ouvido caros, um livro badalado, além de sapatos e bolsas de luxo perfeitamente alinhados dentro da bandeja, que sempre parece limpa e nada detonada. Uma curadoria calculada do consumismo que passa bem, obrigado, no seu feed.

Não à toa, este universo que desafia a realidade conhecida por quem viaja de avião tem dividido opiniões nas caixas de comentários e causado polêmica inclusive na imprensa internacional, com usuários e veículos acusando quem posta de segurar as longas filas de embarque em busca da imagem perfeita.

O jornal Metro britânico, por exemplo, disse que a tendência "causa ansiedade" e que adeptos "correm o risco de se tornar a pessoa mais odiada do aeroporto". Já o americano The New York Post culpa os influenciadores por uma tendência "que consome o tempo" das pessoas.