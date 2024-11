Muitos não sabem, mas aviões têm armário para roupas não amassarem

"A maioria das aeronaves tem armários embutidos, mas não é todo mundo que sabe. Eu costumo dizer que é como o guarda-roupa de Nárnia, você só sabe se está por dentro [da área]. Tripulantes podem usar o closet para pendurar seus blazers e casacos durante o serviço, mas geralmente armazenamos nossos pertences nos compartimentos superiores", comentou ao jornal.

Nem sempre este benefício está disponível, contudo. De acordo com o blogueiro Clint Johnson, do site triphackr.com, este armário também é conhecido como "captain's closet" ou o "guarda-roupa do comandante". No entanto, na experiência dele, algumas aéreas só o disponibilizam para passageiros de primeira classe.

Outro espaço "secreto": o compartimento de descanso dos comissários da Emirates, em um Boeing 777 Imagem: Divulgação/Emirates

No entanto, ele recomenda entrar em contato com a companhia, especialmente as menores com aviões pequenos, para checar a possibilidade de utilizá-lo em ocasiões pontuais. Clint ainda avisa que "com um sorriso educado e um bom motivo para o comissário acreditar que o que tem dentro da sua mala é especial, você pode colocar a peça" ali.

Caso você seja um dos primeiros a embarcar no seu próximo voo, segundo Saskia, é possível flagrar o armário aberto próximo à cabine de comando com uma tarja vermelha de "tripulação" ou "crew". A espiadinha ajuda a descobrir se o espaço já está ocupado e se é inútil pedir um encaixe para a sua roupa.

Em voos de longa distância, é mais provável encontrar uma vaguinha no armário. "Algumas aeronaves de voos curtos como o A319, 320 e 321 podem ter sido reconfiguradas para armazenar equipamento de segurança como cadeira de rodas de bordo ou apenas para maximizar o espaço das copas que são sempre apertadas. Mas a maioria dos aviões que voam longas distâncias possuem mais de um armário, então sempre vale a pena perguntar!", ensina.