Desenhos de 12 mil anos atrás podem ser o calendário mais antigo do mundo

Além das descobertas sobre o calendário da época, Sweatman descreve os símbolos que ilustrariam uma sequência de meteoros observada pelos povos antigos. Segundo o especialista, o calendário parece ter sido criado como um memorial a um impacto devastador de um cometa, cujos fragmentos atigiram a Terra há cerca aproximadamente 13 mil anos.

Em um dos pilares do templo, os símbolos V e desenhos de animais indicam a chuva de meteoros conhecida como Táuridas (Taurid, em inglês) se movendo entre as constelações de Aquário e Peixes. Os especialistas acreditam que a Táuridas seja justamente a fonte desses fragmentos. "Esses símbolos podem contar a duração da chuva de meteoros a partir da direção de cada constelação conforme o ponto radiante se move ao longo de quase um mês lunar", diz o estudo.

As esculturas identificadas no templo Göbekli Tepe foram fundamentais ao povo local por milênios. "Parece que os habitantes de Göbekli Tepe eram observadores atentos do céu, o que era de se esperar, visto que seu mundo havia sido devastado pela queda de um cometa", relatou Sweatman ao portal especializado EurekAlert!. "Este evento [o cometa] pode ter desencadeado a civilização, dando início a uma nova religião e motivando o desenvolvimento da agricultura para lidar com o clima frio. Possivelmente, suas tentativas de registrar o que viram são os primeiros passos para o desenvolvimento da escrita milênios depois".

Para Sweatman, os locais tinham diferentes razões para estudar o cosmos. Segundo o especialista, os responsáveis pelos desenhos em Göbekli Tepe buscavam, por meio da astronomia, entender as condições do céu para que os recursos sazonais pudessem ser otimizados e para facilicar a programação de atividades comunitárias na região.