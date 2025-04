'Melhor hotel do mundo' tem monge exclusivo e sensação de ser único hóspede

Phra Nakhon do Capella Bangkok Imagem: Divulgação

O café da manhã vai muito além das avocado toasts e tem de sopas picantes até ovo pochê servido com enguia defumada. No resto do dia, serve curries, noodles e pratos tão autênticos que foi preciso dois litros de água para conseguir me recuperar de uma salada com carne de porco e vegetais.

Há também um bar com coquetéis criativos — todos com ingredientes tailandeses — com concertos, e um restaurante de influência mediterrânea (entre francesa e italiana) assinado pelo reconhecido chef Mauro Colagreco (do famoso Mirazur, na França): o Côte tem duas estrelas Michelin e um serviço de vinhos primoroso.

Mas se a ideia é descobrir mais sobre a comida de rua de Bangkok, os culturalistas (nome dado aos concierges) do hotel podem organizar uma rota com um dos chefs da casa por noodles, pad thais e outras especialidades pelas ruas do fervilhante bairro de Talat Noi.

O meu roteiro começou com um copo gelado de café tailandês torrado pela Summer Coffee Co., uma das melhores cafeterias do país, e terminou na fila de uma portinha com cadeiras e mesas de plástico que serve um pato imperdível.

Também há outras atividades com curadoria do hotel para desbravar a cidade: uma rota pelos templos com um historiador especializado em religião ou aulas de muay thai com um campeão mundial em seu centro de treinamento.