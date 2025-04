Teoria do Aeroporto: trend arriscada do TikTok pode fazer você perder o voo

"Em diversos aeroportos, se todos chegam praticamente no mesmo horário, isso aumenta as filas e causa gargalos operacionais", explica Flávia Maciel Silva, gerente de Gestão da Latam no Aeroporto de Guarulhos (SP).

"Começamos o processo de encerramento do voo uma hora antes da decolagem. Depois disso, não há mais aceitação no sistema", diz a gestora. Ou seja, é preciso estar com o check-in feito com pelo menos uma hora de antecedência em voos domésticos ou mais em voos internacionais.

Após esse procedimento, as malas precisam ser encaminhadas para os aviões e a lista de passageiros precisa ser confeccionada, lembra Flávia. Por isso, chegar em cima da hora pode não ser uma boa ideia.

Antes de ler o bilhete

As empresas aéreas já oferecem diversas facilidades para agilizar as viagens dos passageiros. Na Latam, por exemplo, existe o check-in automático, realizado em todas as compras feitas no site da empresa, reduzindo o tempo de espera nos balcões dos aeroportos.

Na prática, o viajante recebe o cartão de embarque faltando 48 horas no celular e, caso precise despachar bagagem, pode enviar imprimir a etiqueta de identificação e entregar a mala.