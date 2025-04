Navio Réveillon divulga line-up e Edu Cristófaro lança nova música

A PromoAção, maior empresa de festivais em alto-mar do mundo, acaba de divulgar o line-up oficial da terceira edição do Navio Réveillon em Alto Mar. Para esta edição, a programação musical inclui shows de Simone Mendes, Alok, Léo Santana, Maiara e Maraisa, Wesley Safadão, Gustavo Mioto, É o Tchan e Bell Marques. As vendas já estão abertas e podem ser realizadas por meio das redes sociais e canais oficiais da PromoAção.

Simone Mendes, Alok, Léo Santana Imagem: Reprodução

O anúncio acontece no mesmo momento em que o fundador da empresa, Edu Cristófaro, celebra uma nova fase artística com o lançamento do single "Baby", que integra o DVD Travessia, gravado durante um dos cruzeiros da própria PromoAção. O projeto marca sua estreia como intérprete na Universal Music.