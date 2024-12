Attenzione pickpocket: como evitar batedores de carteira no exterior

Antes de viajar, é possível consultar, clicando no seu destino, quais são as recomendações de segurança das autoridades brasileiras no local, além do endereço e telefones úteis caso você precise pedir assistência em caso de roubo ou furto em território estrangeiro.

O Departamento de Estado dos EUA também faz um serviço semelhante, emitindo alertas em uma escala de cores a respeito da violência e outras questões de segurança em destinos onde há representações americanas. Dá para conferir aqui.

2. Prefira cartões em vez de dinheiro

De maneira geral, se alguém rouba ou furta o seu dinheiro, dificilmente você o terá de volta. Já cartões podem ser cancelados imediatamente após o crime, protegendo o viajante. Por isso, pode ser uma boa ideia apostar em carteiras digitais ou bancos globais com cartões físicos, como é o caso de Nomad, Wise e etc.

É possível transferir o orçamento da viagem do seu banco de preferência aqui no Brasil antes do embarque e fazer apenas pequenos saques, para gastos "miúdos" durante o passeio. Mas cheque se estabelecimentos no destino frequentemente aceitam este tipo de pagamento. Há países, como o Marrocos, em que o pagamento em dinheiro ainda é regra.

3. Mas tenha cuidado também com o cartão

Mesmo com o uso de cartões, toda atenção é pouca: a Embaixada dos EUA em Paris alerta que, por lá, alguns golpes envolvem caixas eletrônicos adulterados que "engolem" o cartão após a inserção da senha, ou ainda uma pessoa que pede informação e o distrai, visualizando sua senha, no momento do saque.