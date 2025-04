Na rota dos piratas: como é a ilha brasileira que pode esconder tesouro

O pirata teria ajudado a esconder a valiosa carga na ilha da Trindade. Ofenbock acabou convencendo órgãos públicos, como o Instituto Histórico do Paraná e a Marinha do Brasil, além da Universidade Federal do Paraná, a apoiarem o seu projeto, que tenta encontrar vestígios do tesouro na ilha.

*Com reportagem de dezembro de 2023