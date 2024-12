Voo com conexão? Pode ser uma boa (ou uma fria) se for nestes aeroportos

"Quando se trata do melhor, Changi é simplesmente intocável", comentou o viajante. Para ele, a seleção de restaurantes, lojas, hotéis e de entretenimento é imbatível. "Algumas das melhores opções de comida local estão dentro do aeroporto porque os restaurantes mais famosos de Singapura abriram filiais ali", recomendou.

Enquanto espera por um voo, o passageiro pode se divertir na piscina, no cinema, na pista de kart e acampamento. O maior espetáculo é o Jewel, um complexo de compras e diversão conectado ao terminal 1 com direito a labirinto, percurso de corda e a cachoeira interna que tem sete andares de altura. "Você pode passar uma hora inteira só olhando para ela. Eu faria escala lá em qualquer dia."

Pior do mundo: Aeroporto de Londres-Heathrow, no Reino Unido

Aeroporto de Londres-Heathrow (LHR) Imagem: iStock/Getty Images

O principal aeroporto internacional londrino foi tido como o pior do mundo para conexões pela dificuldade em que se cruzar de um terminal a outro. "É terrível para conexões, um dos piores do mundo de longe. Alguns terminais estão a quilômetros de distância um do outro e não há trem que os interligue", opinou. Segundo o site do aeroporto, pode levar mais de 40 minutos para cruzar entre alguns terminais.

O viajante ainda relatou como é deixar o terminal 3, da British Airways e se ligar ao terminal 5. "Você tem que atravessar todo o terminal 3, pegar um ônibus que pode levar até 30 minutos para chegar. Então, você embarca nesta longa viagem de ônibus ao redor do aeroporto até chegar ao outro lado. Em seguida você pode acabar ainda em outro ônibus porque o terminal 5 tem outros três terminais dentro dele: A, B e C. É um aeroporto impossível para paradas curtas", desabafou.