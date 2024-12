Trem a 320 km/h passa a ligar Berlim a Paris; veja preço e duração

Ich bin ein Voyageur!

C'est parti pour 8 heures de train, nous croiserons celui qui part de Berlin à midi et tenterons un à grande vitesse ! pic.twitter.com/HcSJ3f5BJe -- Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) December 16, 2024

Mais trens, menos gás carbônico

Trens de alta velocidade podem ser uma alternativa aos deslocamentos aéreos. Para minimizar os impactos climáticos causados pelos aviões, a UE deseja dobrar o tráfego ferroviário de alta velocidade no continente até 2030 e triplicá-lo até 2050. Segundo Michael Peterson, chefe de serviços de longa distância da Deutsche Bahn, a intenção do bloco é adicionar "20 mil quilômetros de linhas de alta velocidade" até 2050.

A DB e a SNCF Voyageurs estão desenvolvendo uma rede metropolitana europeia para uma mobilidade verde de longa distância: em comparação com o avião, a viagem de trem entre Berlim e Paris gera apenas um centésimo das emissões de CO2

Alain Krakovitch, presidente do grupo Eurostar, no X

As tarifas baixas e a rápida viagem entre as cidades via avião podem ser obstáculos para o novo trecho. Companhias aéreas de baixo custo, conhecidas como "low-cost", costumam oferecer aos viajantes tarifas que podem ser menos da metade do tíquete da viagem via trem. A duração total da viagem também representa uma grande diferença: no trecho entre Berlim e Paris, o voo é de aproximadamente 1h50.

No entanto, a localização das estações de trem podem ser um atrativo para os passageiros. O caminho às estações costuma ser mais fácil do que o trajeto feito até os aeroportos, geralmente afastados do centro das cidades europeias. Em alguns trechos, inclusive, é possível embarcar em um trem internacional em uma estação de trem comum, com ligação com linhas ferroviárias locais.