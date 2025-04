Fãs têm reservas canceladas para show de Gaga e empresas cobram até o dobro

Consegui hospedagem pelo dobro do preço, só que o Airbnb viu a repercussão do meu post e bancou a diferença. Mas, pô, a gente planeja com antecedência, coloca todos os gastos no papel... Gastos com deslocamento que não teria, agora vou ter. Além disso, não vou conseguir em Copacabana como eu tinha planejado e tive toda essa dor de cabeça.

Maressah Sampaio

Valor mais que dobrou

O engenheiro químico Junior Rocha, 28, vai sair de São Paulo com um grupo de quatro amigos para assistir ao show de Lady Gaga em Copacabana. Eles também reservaram um apartamento pelo Airbnb a uma quadra do local do show.

A Nossa, Rocha explicou que o grupo começou a se planejar desde que surgiram os rumores da vinda de Gaga ao Rio. Tão logo o espetáculo foi confirmado, fizeram a reserva do dia 2 ao dia 5 de maio por R$ 4,6 mil. Em 13 de abril, o proprietário do imóvel entrou em contato com o pretexto de que havia ocorrido um engano com as datas reservadas e propôs aumentar o valor das diárias no mesmo período para R$ 10,4 mil, mais que o dobro do valor inicial.

Após fazer a alteração das datas, o valor mais que dobrou. Demorei para responder [se iríamos aceitar a nova proposta], e ele cancelou a reserva.

Junior Rocha

Junior vai sair de São Paulo com um grupo de quatro amigos para assistir ao show Imagem: Arquivo Pessoal

As reservas feitas pelo Airbnb são cobradas a partir do momento em que o proprietário aceita a locação do espaço. O engenheiro diz que a plataforma, inicialmente, devolveu o montante de R$ 4,6 mil na forma de crédito para usar na própria empresa.