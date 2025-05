'Barraco' em voo sai caro: treta no avião pode impedir até entrada nos EUA

Casos de tumulto, desobediência ou tentativa de acesso à cabine podem ter consequências graves, explicam especialistas em direito internacional e direito do passageiro aéreo ouvidos por Nossa.

A advogada Daniela Poli Vlavianos explica que as autoridades de imigração americanas têm "discricionariedade [liberdade de ação] para negar a entrada de estrangeiros com base em incidentes registrados a bordo". Segundo Vlavianos, o princípio da segurança do transporte aéreo, previsto em tratados como a Convenção de Chicago, permite a cooperação internacional nesses casos.

Os incidentes durante o voo são comunicados em tempo real às autoridades norte-americanas. De acordo com Vlavianos, "companhias aéreas seguem protocolos que envolvem a TSA (Transportation Security Administration, a Administração de Segurança no Transporte dos Estados Unidos) e a CBP (U.S. Customs and Border Protection, ou Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos), podendo relatar imediatamente comportamentos considerados de risco".

Ela acrescenta que o piloto pode solicitar prioridade de pouso e presença de agentes no desembarque.

As punições nos Estados Unidos variam conforme a gravidade da conduta, mas podem ser severas. Entre as medidas previstas estão recusa de entrada, deportação, cancelamento de visto, multas que ultrapassam US$ 30 mil (R$ 169 mil) e processos criminais federais.

"Em casos extremos, a prisão pode chegar a 20 anos, conforme o 49 U.S. Code § 46504", afirma Vlavianos.