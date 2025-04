Ilha paradisíaca está em risco de repetir passado 'explosivo' e desaparecer

Há uma caldeira embaixo da ilha. Trata-se de um vulcão ativo, porém monitorado, e não há registros de erupção desde 1950. Mas, em 2012, houve grandes movimentações.

Santorini pode desaparecer?

Pelo menos 23 cientistas do mundo todo começaram investigações logo após tremores. Pesquisa estuda fluidos, gases e fragmentos de rocha encontrados no fundo da caldeira, que fica aproximadamente 300 metros abaixo do nível do mar. Um robô desceu até o leito marinho para coletar os materiais utilizados no estudo.

Eles não descartam uma nova grande explosão, mas não conseguem afirmar com clareza se a ilha pode desaparecer. Líder da missão, Isobel Yeo, especialista em vulcões submarinos altamente perigosos do Centro Nacional de Oceanografia do Reino Unido, acredita que o estudo pode ajudá-los a entender as diferenças entre os tremores e prever abalos sísmicos que, eventualmente, causem uma erupção iminente.

Somos induzidos a uma falsa sensação de segurança quando estamos acostumados a pequenas erupções, e ao vulcão agindo de forma segura. Presumimos que a próxima vai ser igual, mas pode não ser

Isobel Yeo, à BBC

Pesquisadores também buscam saber se o fato de o vulcão estar dentro do mar pode aumentar o impacto de uma possível erupção. Os cientistas querem estabelecer uma possível relação entre as extremas explosões ocorridas na região de Santorini. O questionamento é se a lava, quando entra em contato com a água, pode gerar alguma reação diferente.